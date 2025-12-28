قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
أخبار العالم

واشنطن تحذر من مخاطر "الإسلام السياسي" على أمن أوروبا النووي

القسم الخارجي

حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من سيناريو وصفه بـ“غير المستبعد”، يتمثل في وصول شخصيات “قريبة من الإسلام السياسي” إلى مواقع نفوذ داخل دول أوروبية تمتلك أسلحة نووية، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.

وفي مقابلة مع موقع “UnHerd” البريطاني، قال فانس إن هذا الاحتمال، وإن لم يكن وشيكا، إلا أنه يشكل “تهديدا مباشرا” للأمن القومي الأمريكي في حال تحققه مستقبلا.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا تقوم على أسس تاريخية وثقافية ودينية واقتصادية مشتركة، ما يجعل النقاشات الأخلاقية والسياسية بين الطرفين أكثر حساسية وتأثيرًا مقارنة بعلاقات واشنطن مع مناطق أخرى من العالم.

وأضاف فانس أن امتلاك باريس ولندن للسلاح النووي يضاعف من خطورة ما وصفه بـ“الانجراف وراء أفكار أخلاقية مدمرة”، معتبرًا أن وقوع القرار النووي بيد قوى لا تشارك الولايات المتحدة قيمها قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.

وردًا على سؤال حول طبيعة هذه “الأفكار”، أشار فانس إلى وجود شخصيات ذات توجهات إسلاموية تشغل حاليًا مناصب محلية في بعض الدول الأوروبية، مثل رئاسة البلديات أو المجالس المحلية، معتبرا أن توسع هذا النفوذ على المدى الطويل “ليس مستبعدًا”.

وأكد فانس أن الولايات المتحدة ترغب في بقاء أوروبا “قوية ونابضة بالحياة”، مشددا على أهمية استمرار التبادل الثقافي والعسكري والأكاديمي بين الجانبين، وهو ما قال إنه يتطلب الحفاظ على قاعدة ثقافية مشتركة قد تكون مهددة مستقبلًا.

وتأتي تصريحات فانس في سياق مواقف سابقة له وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سبق أن وصف فانس بريطانيا بأنها “دولة إسلامية مسلحة نوويًا”، فيما اتهم ترامب عمدة لندن صادق خان بالسعي إلى “فرض الشريعة الإسلامية”.

كما تزامنت هذه التصريحات مع تحذيرات أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، بشأن ما وصفته بمحاولات جماعات الإسلام السياسي استغلال الأنظمة القانونية والسياسية في الولايات المتحدة للتأثير على التشريعات المحلية.

وقالت غابارد إن الأيديولوجيا الإسلاموية تمثل، برأيها، “تهديدا قريبا وبعيد المدى” للأمن والحريات، متهمة إياها بالسعي إلى فرض نظام حكم ديني وتهديد الحضارة الغربية.

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

