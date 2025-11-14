قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل منتخب مصر ضد سويسرا في مونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

أعلن أحمد الكاس، مدرب منتخب مصر للناشئين، عن التشكيل الأساسي لمواجهة سويسرا، اليوم الجمعة، في دور الـ32 ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

وتنطلق مباراة مصر وسويسرا في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب “خالد بلان”.

تشكيل مصر أمام سويسرا:

عمر عبد العزيز - حمزة الدجوي - نور أشرف - إبراهيم النجعاوي - مهند الشامي - عمر أبو طالب - عمر كمال - بلال عطية - ياسين حسام - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

وكان منتخب مصر تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، خلف كل من فنزويلا المتصدرة وإنجلترا صاحبة المركز الثاني.

وتُذاع مباراة مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مباشرة عبر قنوات "بي إن سبورتس" المفتوحة وشبكة قنوات الكأس القطرية.
 

