واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
اقتصاد

آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء تباينت ما بين الاستقرار والانخفاض وذلك مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وسجل أعلى قيمه له في مصرف أبوظبي الاسلامي  47.70 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 47.67 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك  العربي الافريقي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه


سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر  47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

الدولار صرف الدولار اليوم الثلاثاء أسعار الدولار اليوم البنك الاهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر

المزيد

