اليوم .. بتروجت يُواجه البنك الأهلي في صراع الصدارة بكأس عاصمة مصر

يواجه فريق بتروجت نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل بتروجت اللقاء بقيادة مديره الفني سيد عيد واضعًا نصب عينيه حصد النقاط الثلاث، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة على حساب الجونة، والاقتراب مبكرًا من حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، في ظل الصراع الثلاثي المشتعل بينه وبين الجونة والبنك الأهلي على بطاقتي الصعود للدور المقبل.

في المقابل، يسعى البنك الأهلي بقيادة مدربه أيمن الرمادي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة، إلى جانب استغلال اللقاء في تجربة عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية قبل استئناف منافسات الدوري.

ويحتل بتروجت المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، خلف الجونة المتصدر بـ7 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين.