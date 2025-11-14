المغرب يقصي أمريكا بركلات الترجيح ويتأهل لثمن نهائي مونديال الناشئين

أقصى منتخب المغرب نظيره أمريكا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للناشئين.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار دور الـ 32.

جاء هدف أمريكا في الدقيقة 32 عن طريق جود تيري، فيما سجل المغرب التعادل في الدقيقة 89 عن طريق عبدالله وزان.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: شعيب بلعروش

خط الدفاع: حمزة بوهادي، إلياس العرباوي، بلال سقراط، إلياس حيداوي.

خط الوسط: إلياس سعيدي، وليد ابن صالح، منتصف زكري.

خط الهجوم: زكرياء الخلفيوي، ناهيل الحداني، عبد العالي الداودي