المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا

أكد محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية في القاهرة، أن بلاده أنهت كافة الترتيبات التنظيمية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أن المغرب جاهزة بالكامل لاستقبال المنتخبات والجماهير، وفي مقدمتهم المنتخب المصري.

ترحيب خاص بالجماهير المصرية

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج نمبر وان مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، عبّر السفير المغربي عن ترحيب بلاده بالجماهير المصرية التي ساندت المنتخب المغربي خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين المصري والمغربي تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

تأشيرات مجانية للجماهير المصرية

وأشار آيت وعلي إلى أن المغرب قررت منح تأشيرات مجانية للمشجعين المصريين الراغبين في حضور مباريات البطولة، موضحًا أن عملية التسجيل ستكون عبر موقع خاص يُدعى يلا، حيث يحصل المشجع على بطاقة المشجع (Fan ID) تُمكّنه من الحصول على التأشيرة فور حجز تذاكر المباريات.

شرط الحصول على التأشيرة

وأوضح السفير أن امتلاك تذاكر المباريات شرط أساسي للحصول على التأشيرة المجانية، ولن يُسمح لأي شخص بالحصول عليها دون حجز رسمي، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا منظمة في كل مدينة مضيفة لمتابعة شؤون الجماهير وتقديم المساعدة في حال حدوث أي مشكلات.

أغادير تستضيف المنتخب المصري

وكشف آيت وعلي أن مدينة أغادير ستكون مقر مباريات المنتخب المصري، واصفًا إياها بأنها من أجمل مدن الجنوب المغربي، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا وربيعيًا يميل إلى الرطوبة قليلًا، مما يوفر أجواء مثالية للمباريات.

تعاون مصري مغربي مستمر

وأكد السفير أن السفارة المغربية في القاهرة على تواصل دائم مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة لتقديم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لضمان مشاركة مميزة للفراعنة وجماهيرهم.

موقف مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي ختام حديثه، أوضح أن مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا لا تخضع لنظام التأشيرات المجانية الخاص بالبطولة القارية، متمنيًا أن تكون المباراة قوية وممتعة، مؤكدًا أنه من مشجعي الرجاء لكنه يُكن احترامًا كبيرًا للأهلي والزمالك وجماهير الكرة المصرية.



