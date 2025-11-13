قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا

سفير المغرب بالقاهرة
سفير المغرب بالقاهرة
رباب الهواري

أكد محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية في القاهرة، أن بلاده أنهت كافة الترتيبات التنظيمية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أن المغرب جاهزة بالكامل لاستقبال المنتخبات والجماهير، وفي مقدمتهم المنتخب المصري.

ترحيب خاص بالجماهير المصرية

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج نمبر وان مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، عبّر السفير المغربي عن ترحيب بلاده بالجماهير المصرية التي ساندت المنتخب المغربي خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين المصري والمغربي تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

تأشيرات مجانية للجماهير المصرية

وأشار آيت وعلي إلى أن المغرب قررت منح تأشيرات مجانية للمشجعين المصريين الراغبين في حضور مباريات البطولة، موضحًا أن عملية التسجيل ستكون عبر موقع خاص يُدعى يلا، حيث يحصل المشجع على بطاقة المشجع (Fan ID) تُمكّنه من الحصول على التأشيرة فور حجز تذاكر المباريات.

شرط الحصول على التأشيرة

وأوضح السفير أن امتلاك تذاكر المباريات شرط أساسي للحصول على التأشيرة المجانية، ولن يُسمح لأي شخص بالحصول عليها دون حجز رسمي، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا منظمة في كل مدينة مضيفة لمتابعة شؤون الجماهير وتقديم المساعدة في حال حدوث أي مشكلات.

أغادير تستضيف المنتخب المصري

وكشف آيت وعلي أن مدينة أغادير ستكون مقر مباريات المنتخب المصري، واصفًا إياها بأنها من أجمل مدن الجنوب المغربي، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا وربيعيًا يميل إلى الرطوبة قليلًا، مما يوفر أجواء مثالية للمباريات.

تعاون مصري مغربي مستمر

وأكد السفير أن السفارة المغربية في القاهرة على تواصل دائم مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة لتقديم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لضمان مشاركة مميزة للفراعنة وجماهيرهم.

موقف مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي ختام حديثه، أوضح أن مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا لا تخضع لنظام التأشيرات المجانية الخاص بالبطولة القارية، متمنيًا أن تكون المباراة قوية وممتعة، مؤكدًا أنه من مشجعي الرجاء لكنه يُكن احترامًا كبيرًا للأهلي والزمالك وجماهير الكرة المصرية.


 

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر.. ووفرة المعلومات تحولت إلى أزمة وعي

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

