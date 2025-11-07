تشكيل منتخب مصر ضد فنزويلا في كأس العالم للناشئين

أعلن أحمد الكاس، مدرب منتخب مصر تحت 17 عامًا، التشكيل الأساسي لمواجهة فنزويلا، اليوم الجمعة، في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وتنطلق مباراة مصر وفنزويلا في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مصر ضد فنزويلا:

عمر عبد العزيز - نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمدي - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب مصر لـ الناشئين ونظيره منتخب فنزويلا فى ثاني مباريات ناشئي الفراعنة بمونديال الناشئين فى قطر.

وحقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

