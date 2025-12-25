قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تفعيل غرفة الطوارئ بفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء خلال احتفالات أعياد الميلاد

غرفة طواريء
غرفة طواريء
أ ش أ

 عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماع غرفة الطوارئ المركزية، اليوم /الخميس/، برئاسة رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، في إطار الاستعدادات المكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة، تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة للمواطنين والزائرين على مستوى المحافظة.

وناقش الاجتماع، آليات رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت الصحية التابعة للفرع، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، مع تعزيز تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال، وتفعيل خطط الانتشار السريع للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو بلاغات صحية قد تطرأ خلال فترة الاحتفالات.

كما استعرضت غرفة الطوارئ إجراءات التنسيق الكامل بين المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة، وضمان جاهزية غرف العمليات والعنايات المركزة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الطوارئ، إلى جانب مراجعة خطط الإحالة والتعامل مع الحالات الحرجة وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وتناول الاجتماع أيضاً تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور الدوري على المنشآت الصحية، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المنتفعين، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع غرفة الطوارئ بالفرع، لضمان انسيابية تقديم الخدمة الطبية دون معوقات.

وأكد رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء أن انعقاد غرفة الطوارئ يأتي تأكيدًا لحرص الهيئة على توفير مظلة صحية آمنة خلال فترات الاحتفالات والمناسبات، واستمرار العمل بأعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما يحقق الاطمئنان الكامل للمواطنين ويعكس التزام المنظومة الصحية بتقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

