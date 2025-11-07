رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية

أكدت أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، أن استضافة مصر لبطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية المقامة حاليًا بالقاهرة، تأتي امتدادا لدور الدولة في دعم القدرات الخاصة وتعزيز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر الجاري بصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.

وقالت أمل مبدي: “مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بأعلى مستوى، مشيرة إلى أن جميع البطولات التي احتضنتها مصر خلال السنوات الماضية حظيت بإشادة واسعة من المشاركين وضيوف الدولة، سواء على مستوى التنظيم أو الضيافة والاستقبال”.

وأضافت: "مصر في حتة تانية، وكل من يشارك في بطولاتنا يشعر بهذا التميز".

وأعربت مبدي عن سعادتها باستضافة البطولة على أرض مصر، مؤكدة أن نتائج المنتخب المصري مشرفة وتعكس حجم التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين، رغم أن الاتحاد حديث العهد نسبيا حيث تم تأسيسه منذ عشر سنوات فقط.

وأكدت: "استطعنا خلال هذه الفترة القصيرة أن نصنع أبطالًا ونحقق ميداليات في بطولات متعددة، وهذا إنجاز كبير نفتخر به".

كما وجهت مبدي الشكر لأهالي اللاعبين على دعمهم الدائم لأبنائهم، مضيفة: "الأسر هي الشريك الأساسي في صناعة الأبطال، فهم الداعم الأول والأكبر".

واختتمت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية تصريحاتها مؤكدة اعتزازها بخدمة هذه القدرات الخاصة، قائلة: "هؤلاء أبناؤنا وملائكة الله على الأرض، وأتمنى أن أراهم دائمًا متميزين وناجحين، وأن يستمر ارتباطهم وحبهم لنا".

وحقق أبطال وبطلات مصر نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، بعدما نجحوا في حصد أربع ميداليات برونزية حتى الآن.

وفي منافسات الفردي سيدات فئة 112، أحرزت البطلة رحمة خالد الميدالية البرونزية، كما نجح الثنائي رحمة خالد ومريم عبد الفتاح في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي سيدات لنفس الفئة.

وفي فئة II3، حقق الثنائي مروان عماد ونور إسلام الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال، بينما فاز الزوجي المكون من عبد الله أحمد وإيفان من بلغاريا بالميدالية البرونزية أيضا ضمن منافسات الزوجي المختلط للفئة ذاتها، ليواصل أبطال مصر تألقهم في البطولة العالمية التي تختتم اليوم الجمعة بمنافسات الزوجي المختلط والفرق.