إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حكام بطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “طاقم تحكيم اماراتي لمباراة بيراميدز و سيراميكا و طاقم تحكيم أوروبي لمباراة الزمالك و الأهلي و الحكام المصريين هيرجعوا لمصر اليوم بعد انتهاء مباريات الدور قبل النهائي”.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

والأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.