العدالة.. خالد الغندور يعلق على تحكيم مباراة القمة

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بحكام مباراة الأهلي والزمالك في القمة السابقة.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "مباراة القمة الأخيرة كان طاقم تحكيم من إسبانيا والأهلي كسب والزملكاوية قبل الاهلاوية بيشيدوا بعدالة الحكم وبقراراته السليمة طوال المباراة واحتسب ضربة جزاء وتم إعادتها واحتسب علي الزمالك وبعدها نفس الحكام أداروا كلاسيكو الارض بين الريال وبرشلونة".

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

والأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.