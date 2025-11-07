قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يكشف الفوارق بين بيراميدز والزمالك

خالد طلعت
خالد طلعت
سارة عبد الله

استعرض الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام الزمالك وبيراميدز في آخر لقاءات جمعت الفريقين.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق الزمالك فشل في تحقيق الفوز على بيراميدز في أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين في كل البطولات، أخر 10 مباريات فاز فيهم بيراميدز مرتين وتعادلا 8 مرات".

وتابع: “التعادلات الثمانية منهم 5 في مباريات كئوس لجأ الفريقان لركلات الترجيح تفوق الزمالك 4 مرات وتفوق بيراميدز مرة واحدة”.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة

وتقام منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

خالد طلعت بيراميدز الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

ترشيحاتنا

الأهلي

ناقد رياضي: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو لقب السوبر ومدربه أعاد الانضباط التكتيكي

الأونروا

أونروا: طفل من كل 5 في غزة لم يحصل على اللقاحات الأساسية

المشاركة السياسية

الشباب المصري بالخارج يرسخ وعيا متزايدا بأهمية المشاركة السياسية

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد