خالد طلعت يكشف الفوارق بين بيراميدز والزمالك

استعرض الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام الزمالك وبيراميدز في آخر لقاءات جمعت الفريقين.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق الزمالك فشل في تحقيق الفوز على بيراميدز في أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين في كل البطولات، أخر 10 مباريات فاز فيهم بيراميدز مرتين وتعادلا 8 مرات".

وتابع: “التعادلات الثمانية منهم 5 في مباريات كئوس لجأ الفريقان لركلات الترجيح تفوق الزمالك 4 مرات وتفوق بيراميدز مرة واحدة”.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة

وتقام منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.