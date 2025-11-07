ريال مدريد يتراجع عن قرار رحيل نجمه.. ويفتح ملف التجديد

أكد تقرير صحفي، أن إدارة ريال مدريد قررت تجديد عقد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق.

كانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق أن إدارة ريال مدريد لن تجدد عقد روديجر، وسيرحل اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، سيجتمع ريال مدريد وأنطونيو روديجر للتفاوض بشأن توقيع عقد جديد.

إصابة نجم ريال مدريد

في سياق آخر، أعلن ريال مدريد أمس الخميس، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي أويليان تشواميني ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة تشواميني في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى.

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على يد ليفربول بهدف نظيف، في ملعب “أنفيلد”، الثلاثاء الماضي.