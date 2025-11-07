قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
رياضة

ريال مدريد يتراجع عن قرار رحيل نجمه.. ويفتح ملف التجديد

ريال مدريد
ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، أن إدارة ريال مدريد قررت تجديد عقد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق.

كانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق أن إدارة ريال مدريد لن تجدد عقد روديجر، وسيرحل اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، سيجتمع ريال مدريد وأنطونيو روديجر للتفاوض بشأن توقيع عقد جديد.

إصابة نجم ريال مدريد

في سياق آخر، أعلن ريال مدريد أمس الخميس، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي أويليان تشواميني ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة تشواميني في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى.

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على يد ليفربول بهدف نظيف، في ملعب “أنفيلد”، الثلاثاء الماضي.

ريال مدريد روديجر تشواميني ليفربول دوري أبطال أوروبا

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

محمد رمضان

تصالح مع وزارة الثقافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

ارشيفية

جريمة قابيل وهابيل .. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في التبين

حبس

بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزة

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

