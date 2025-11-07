قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

12 لعبة .. مصر تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية

ياسمين تيسير

تشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التى تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي» بنسختها السادسة، التي تستمر حتى 21 نوفمبر الحالي، بمشاركة 57 دولة إسلامية،

من ناحية أخرى فازت البطلة الأولمبية فريال أشرف، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، امس الخميس بعضوية لجنة اللاعبين في الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بعد حصولها على 20 صوتا من أصل 30 صوتا.

فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 أصوات، لتحصد فريال ثاني أعلى نسبة تصويت في الانتخابات التي شهدت منافسة قوية بين نخبة من أبرز الرياضيين من الدول الأعضاء.

وحضر عملية التصويت اللواء محمد محمود، رئيس البعثة المصرية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ممثلاً عن اللجنة التي يرأسها المهندس ياسر إدريس، والتي رشحت فريال أشرف لخوض الانتخابات، تقديرا لمسيرتها الرياضية المميزة وإنجازاتها التاريخية.

