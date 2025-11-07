هشام حنفي: الأهلي أقوى فريق في السوبر

تحدث هشام حنفي لاعب فريق الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"تغييرات توروب الدفاعية في نهاية المباراة أثرت على الأهلي".

وأضاف:"الأهلي أقوى فريق في السوبر وأداء الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا فاجئني لأنه قدم مباراة كبيرة لكن هناك أخطاء في الأهلي يجب أن يتداركها توروب قبل المباراة النهائية، روح الفريق ظهرت في مباراة سيراميكا وأبارك للاعبين على هذا الأداء المميز، وأرى أن زيزو قدم مباراة كبيرة".

وأكمل:"يجب ظهور لاعبي القطبين بصورة تليق بتاريخ الأهلي والزمالك في المباراة النهائية".

واختتم حديثه قائلًا:"من وجهة نظري الأهلي أهدر العديد من الفرص السهلة أمام سيراميكا كليوباترا وكان قادرا على زيادة النتيجة، ويجب على توروب العمل مع اللاعبين على تطوير العامل البدني".