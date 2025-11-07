قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا
مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي
نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني
توافد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان للتصويت في انتخابات النواب
انطلقت اليوم في الخارج.. الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هشام حنفي: الأهلي أقوى فريق في السوبر

الأهلي
الأهلي

تحدث هشام حنفي لاعب فريق الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"تغييرات توروب الدفاعية في نهاية المباراة أثرت على الأهلي".

وأضاف:"الأهلي أقوى فريق في السوبر وأداء الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا فاجئني لأنه قدم مباراة كبيرة لكن هناك أخطاء في الأهلي يجب أن يتداركها توروب قبل المباراة النهائية، روح الفريق ظهرت في مباراة سيراميكا وأبارك للاعبين على هذا الأداء المميز، وأرى أن زيزو قدم مباراة كبيرة".

وأكمل:"يجب ظهور لاعبي القطبين بصورة تليق بتاريخ الأهلي والزمالك في المباراة النهائية".

واختتم حديثه قائلًا:"من وجهة نظري الأهلي أهدر العديد من الفرص السهلة أمام سيراميكا كليوباترا وكان قادرا على زيادة النتيجة، ويجب على توروب العمل مع اللاعبين على تطوير العامل البدني".

