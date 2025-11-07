مصطفى محمد يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز وتأهله لنهائي السوبر

شارك مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر ونانت الفرنسي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل مصطفى محمد بفوز الزمالك أمام بيراميدز وتأهله لنهائي بطولة السوبر المصري في مواجهة الأهلي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.