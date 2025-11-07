إسلام صادق: عبدالرؤوف وعواد يصعدان بالزمالك لنهائي السوبر على حساب زعيم أفريقيا

علق الإعلامي إسلام صادق، على فوز نادي الزمالك أمام بيراميدز، وتأهله لنهائي السوبر المصري مع الأهلي.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "أحمد عبد الرؤوف ومحمد عواد يصعدان بالزمالك إلى نهائي السوبر على حساب بيراميدز زعيم افريقيا".

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.