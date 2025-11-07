قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية لبحث الأوضاع بفلسطين والسودان
توقف الحركة بمطار لييج البلجيكية بسبب مسيرة
أول تعليق من تركيا على رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
وزير الخارجية: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة أمر ضروري
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 7-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا وفنزويلا في كأس العالم للناشئين.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

 

الفيحاء X الأخدود – 3:20 مساء – قناة Thmanyah

الفتح X التعاون – 4:35 مساء - قناة Thmanyah

النجمة X الهلال – 7:30 مساء - قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي X ريال سوسيداد – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيزا X كريمونيزي – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن X فولفسبورج – 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال X الوكرة – 4:30 مساء

الغرافة X قطر – 6:30 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

إنجلترا X هايتي – 2:30 ظهراً

السلفادور X كولومبيا – 2:30 ظهراً

ألمانيا X كوريا الشمالية – 3 مساء

مصر X فنزويلا – 3:30 مساء

المكسيك X ساحل العاج – 4:45 مساء

سويسرا X كوريا الجنوبية – 5:15 مساء

البرازيل X إندونيسيا – 5:45 مساء

زامبيا X الهندوراس – 5:45 مساء

الدوري الالماني الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

ترشيحاتنا

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد