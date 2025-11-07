أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا وفنزويلا في كأس العالم للناشئين.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء X الأخدود – 3:20 مساء – قناة Thmanyah

الفتح X التعاون – 4:35 مساء - قناة Thmanyah

النجمة X الهلال – 7:30 مساء - قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي X ريال سوسيداد – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيزا X كريمونيزي – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن X فولفسبورج – 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال X الوكرة – 4:30 مساء

الغرافة X قطر – 6:30 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

إنجلترا X هايتي – 2:30 ظهراً

السلفادور X كولومبيا – 2:30 ظهراً

ألمانيا X كوريا الشمالية – 3 مساء

مصر X فنزويلا – 3:30 مساء

المكسيك X ساحل العاج – 4:45 مساء

سويسرا X كوريا الجنوبية – 5:15 مساء

البرازيل X إندونيسيا – 5:45 مساء

زامبيا X الهندوراس – 5:45 مساء