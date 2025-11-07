أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا وفنزويلا في كأس العالم للناشئين.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيحاء X الأخدود – 3:20 مساء – قناة Thmanyah
الفتح X التعاون – 4:35 مساء - قناة Thmanyah
النجمة X الهلال – 7:30 مساء - قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشي X ريال سوسيداد – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بيزا X كريمونيزي – 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن X فولفسبورج – 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الشمال X الوكرة – 4:30 مساء
الغرافة X قطر – 6:30 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا
إنجلترا X هايتي – 2:30 ظهراً
السلفادور X كولومبيا – 2:30 ظهراً
ألمانيا X كوريا الشمالية – 3 مساء
مصر X فنزويلا – 3:30 مساء
المكسيك X ساحل العاج – 4:45 مساء
سويسرا X كوريا الجنوبية – 5:15 مساء
البرازيل X إندونيسيا – 5:45 مساء
زامبيا X الهندوراس – 5:45 مساء