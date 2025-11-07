سيد معوض: غياب حسام عبد المجيد لم يؤثر على الزمالك

أكد الكابتن سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن غياب المدافع حسام عبد المجيد عن تشكيل الزمالك في مباراة بيراميدز لم يكن له أي تأثير سلبي على أداء الفريق الأبيض، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه الثنائي محمد إسماعيل ومحمود حمدي "الونش" خلال اللقاء.

وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "غياب حسام عبد المجيد عن تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز لم يؤثرعلى الفريق خالص، لأن محمد إسماعيل والونش قدموا مباراة قوية جدًا، وقدروا يوقفوا خطورة لاعبي بيراميدز على مدار اللقاء".

وأضاف: "أحمد عبد الرؤوف تعامل بذكاء كبير مع المباراة، قدر يقفل مفاتيح لعب بيراميدز ويراقبها كويس جدًا، وده ساعد الزمالك يسيطر دفاعيًا ويمنع الخصم من تشكيل خطورة حقيقية".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن فستون مايلي لم يكن موفقًا في اللقاء، ولم يظهر بالمستوى المتوقع منه، مضيفًا أن بيراميدز كفريق لم يقدم الأداء المنتظر أو المعروف عنه في مثل هذه المواجهات الكبرى.

واختتم سيد معوض تصريحاته قائلًا: "الزمالك لعب بتنظيم عالي جدًا، وعبد الرؤوف نجح في تحجيم قوة بيراميدز الهجومية، وده السبب الرئيسي في تفوق الأبيض خلال المباراة".