يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

منتصر الرفاعي

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز إن التوفيق لم يحالف اللاعبين في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب وكانت هناك مشكلة واضحة في اللمسة الأخيرة وإنهاء الفرص السهلة، وقي تركيز بعض اللاعبين.

أشار إلى أن بيراميدز كان الأفضل والأكثر استحواذا ويستحق الفوز ولكن في النهاية ركلات الترجيح لم تكن في صالح الأفضل وفاز الزمالك في النهاية، ونتقدم لهم بالتهنئة، ولكنه شدد على أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح بعدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه على أقل تقدير.

المدير الفني أكد أن الظروف التي قابلها بيراميدز لم تكن الأفضل خلال رحلته في الإمارات لأول مرة في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري، خاصة بعدما تم اختيار فندق إقامة هو الأبعد بين جميع الفرق المشاركة عن ملاعب التدريب والمباريات بشكل غير مقبول دون أن يكون هناك أي فرصة لاختيار فندق الإقامة بخلاف باقي الأندية الثلاثة.

وأشار إلى أنه ولأول مرة يتم تغيير ملعب التدريب بشكل مفاجئ واختيار ملعب أبعد عن فندق الإقامة ما تسبب في إجهاد اللاعبين أكثر في ظل ظروف طيران لم يعتد عليها بيراميدز بسفر الفريق على أكثر من طائرتين لعدم كفاية المقاعد الشاغرة، ومع ظروف لعب الفريق الكثير من المباريات في عديد البطولات محليا وقاريا.

