الجهاز الطبي للزمالك يوضح حجم إصابة عدي الدباغ ومحمود بنتايج

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة عدي الدباغ ومحمود بنتايج، خلال مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وأكد الجهاز الطبي، على إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف، ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مشاركتهما في التدريبات.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.