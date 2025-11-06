مدرب الزمالك : لم أنم منذ ثلاثة أيام استعدادًا لمباراة بيراميدز

كشف أحمد عبد الرؤوف عن حجم الضغوط التي يعيشها مؤخرًا، قائلاً: "لم أنم منذ ثلاثة أيام من شدة التفكير في كل تفاصيل المباراة والتحضير الفني".

وأضاف: "لا أريد أن يدخل اللاعبون في حالة شد عصبي قبل النهائي، وأركز على تهدئة الأجواء وتجهيزهم نفسيًا بأفضل شكل".

وأوضح أن غياب محمد صبحي كان بسبب الإصابة، بينما لم يبدأ عبد الله السعيد اللقاء لمعاناته من الإجهاد بعد مباراة طلائع الجيش.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.