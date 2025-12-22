وسائل إعلام لبنانية: استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية بمنطقة صيدا

أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة صيدا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت قنبلة على قرية الحولة جنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارين كبيرين في بلدة مارون الراس الحدودية جنوب لبنان.

هجومين متتاليين

في ذات السياق، شن جيش الاحتلال هجومين متتاليين على قرية ياتر في جنوب لبنان، في غضون نحو 15 دقيقة فقط.

وقد أعلن الجيش أن الهجوم الأول استهدف عنصر من حزب الله الساعة 2:59 مساء، ثم تبعه هجوم ثاني بعد 13 دقيقة على نفس القرية.

وأفادت تقارير لبنانية بأن الهجوم الأول أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما استهدف الهجوم الثاني دراجة نارية، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص.