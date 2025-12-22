أسرار البقشيش.. عاملون في قطاع الخدمات يكشفون الوجه الآخر للمشاهير

في المطاعم والفنادق والطائرات الخاصة، لا يلتقي المشاهير بجمهورهم أو عدسات المصورين فقط، بل يتعاملون يوميًا مع عاملين في قطاع الخدمات، حيث تقاس النجومية أحيانًا ليس بعدد الجوائز، بل بطريقة التعامل… وقيمة البقشيش.

موقع BuzzFeed نشر تقريرًا جمع فيه عشرات الشهادات من ندل وعاملين في المطاعم والفنادق والطيران، تحدثوا عن تجاربهم الشخصية مع مشاهير من الصف الأول، كاشفين عن تفاوت لافت بين الكرم الشديد وسلوكيات وصفت بـ«الفظة» أو «المتعالية».

وأكد الموقع أن هذه الروايات تستند إلى تجارب شخصية مباشرة لأصحابها، دون إمكانية التحقق المستقل من كل واقعة، وهو ما يضعها في إطار الشهادات الإنسانية لا الأحكام القاطعة.

كرم لافت ونجومية بلا تكلف

تحدث عدد من العاملين بإيجابية كبيرة عن تعامل بعض النجوم. أحدهم قال إن الممثل الأمريكي بروس ويليس كان “يحرص دائمًا على تقديم بقشيش سخي، ويوقع للجميع بابتسامة”، واصفًا إياه بـ«الرجل المحترم».

وفي شهادة أخرى، وصفت المغنية مايلي سايرس بأنها “لطيفة، قليلة الطلبات، وسخية للغاية”، حيث قيل إنها قدمت بقشيشًا بنسبة 200% من قيمة الفاتورة أثناء زيارتها مطعمًا في مدينة ناشفيل، دون أي تعديلات خاصة على الطلب.

كما أشاد عاملون بتواضع الممثل ستيف كاريل خلال مهرجان صندانس السينمائي، مؤكدين أنه وعائلته كانوا “بلا أي مظاهر استعلاء”، وأنه منح أعلى بقشيش تلقوه من حيث النسبة.

سلوكيات صادمة خلف الكواليس

في المقابل، حملت بعض الشهادات نبرة مختلفة تمامًا. أحد العاملين زعم أن المغنية جينيفر لوبيز، في بدايات شهرتها، تعاملت هي ومرافقيها بتعسف مع طاقم الخدمة، وأبقوا الطاولة مشغولة لساعات طويلة دون ترك أي بقشيش.

وفي شهادة أخرى، قال عامل خدمة زجاجات في نادٍ ليلي إن مغني الراب جاي-زي كان “فظًا ولم يترك أي بقشيش”، وهي رواية وضعت في إطار التجربة الفردية دون تعميم.

كما روت نادلة سابقة تجربة صعبة مع المطربة الراحلة إيرين كارا، حيث اضطرت للعمل حتى ساعات الفجر بعد حادث أدى لانسكاب المشروبات، لكنها لم تحصل في النهاية على أي إكرامية.

نجوم يكسرون الصورة النمطية

في المقابل، جاءت بعض الشهادات لتكسر الصور النمطية عن المشاهير. أحد العاملين قال إن الممثل جاك بلاك ترك 300 دولار بقشيشًا على فاتورة بلغت نحو 500 دولار، وكان “ودودًا مع الجميع”.

ما بين الشهرة والسلوك

يعكس التقرير، جانبًا إنسانيًا غالبًا ما يغيب عن الأضواء، حيث تتحول الإكرامية إلى مؤشر على الاحترام والتقدير، لا مجرد التزام مالي.

وبين نجم يترك أثرًا طيبًا في ذاكرة العاملين، وآخر يثير خيبة أمل، تبقى هذه الشهادات تذكيرًا بأن الشهرة لا تعفي أصحابها من قواعد السلوك الإنساني، خاصة في الأماكن التي لا تصلها الكاميرات.