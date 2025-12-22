كريم محمود عبد العزيز برفقة شقيقه محمد في العرض الخاص لفيلم طلقني

احتفل أبطال فيلم طلقني بالعرض الخاص والأول الليلة بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام بإحدى مولات أكتوبر.



فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

من المقرر طرح فيلم "طلقني" بداية من يوم 24 ديسمبر في جميع السينمات.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر وتصدر البوكس أوفيس بالسعودية لفترة طويلة.



فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.