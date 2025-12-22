فوز أشرف الجزايرلي برئاسة غرفة الصناعات الغذائية

فاز المهندس أشرف الجزايرلي برئاسة مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية للدورة 2025–2029، وذلك عقب انتخاب هيئة مكتب الغرفة طبقًا لأحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019.

وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي:

• المهندس أشرف الجزايرلي رئيسًا لمجلس الإدارة

• محمد الدماطي و رنا جمالي وكيلين لرئيس مجلس الإدارة

• إبراهيم الإمبابي والأستاذ أحمد العيوطي عضوين بهيئة المكتب

كما تم انتخاب المهندس أشرف الجزايرلي ممثلًا لغرفة الصناعات الغذائية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية