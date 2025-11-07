المدرب العام للزمالك: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة للتتويج بالسوبر

أعرب عامر صبري المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المحلي، على حساب منافس قوي ومحترم حقق بطولات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال المدرب العام في تصريحات للمركز الإعلامي :"الجهاز الفني قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وتعاملنا مع نقاط القوة والضعف بالمنافس، وحققنا الهدف المطلوب".



وواصل عامر صبري :"المباراة النهائية سيكون لها حسابات خاصة، وسنعمل بكل قوة من أجل العودة إلى مصر بكأس السوبر".



واختتم تصريحاته قائلاً:"أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على دعمهم لنا، وأطمأنهم بأنهم لديهم فريق كبير ولاعبين على أعلى مستوى، وسنعمل جميعًا على إسعادهم".



وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.