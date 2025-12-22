رئيس شئون المساجد يشارك في ملتقى إعداد الشباب للقيادة بالفيوم

شارك الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف، في فعاليات الملتقى الثالث للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بمحافظة الفيوم، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الدفاع والأوقاف، تحت شعار «قادة الجمهورية الجديدة»، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من خريجي أنشطة القيادات الشبابية بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، وذلك بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم.

ألقى الدكتور أسامة فخري محاضرة بعنوان «أهم القيم الإيجابية في الشخصية القيادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب»، تناول خلالها دور الوعي الديني الرشيد في بناء الشخصية القيادية المتوازنة، وأهمية ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والوطنية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية وخدمة وطنه.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا بالغًا بملف بناء الإنسان، انطلاقًا من دورها الدعوي والتربوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الانتماء الوطني، والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، لدعم البرامج الهادفة إلى إعداد وتأهيل الشباب وتمكينهم فكريًا وأخلاقيًا.

يأتي هذا الملتقى في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتجسيدًا للتعاون المؤسسي بين وزارات الدولة في بناء الوعي، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ قيم المواطنة والعمل والبذل والعطاء.

وجاء الملتقى بحضور الدكتور كامل الغطاس - سكرتير عام محافظة الفيوم، والعميد شريف عامر - المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ عادل فهمي - مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور محمد غنيم - مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشبابية.