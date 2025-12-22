قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس شئون المساجد يشارك في ملتقى إعداد الشباب للقيادة بالفيوم

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشارك في الملتقى الثالث للمشروع القومي لإعداد الشباب للقيادة بالفيوم
رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشارك في الملتقى الثالث للمشروع القومي لإعداد الشباب للقيادة بالفيوم
شيماء جمال

شارك الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف، في فعاليات الملتقى الثالث للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بمحافظة الفيوم، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الدفاع والأوقاف، تحت شعار «قادة الجمهورية الجديدة»، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من خريجي أنشطة القيادات الشبابية بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، وذلك بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم.

ألقى الدكتور أسامة فخري محاضرة بعنوان «أهم القيم الإيجابية في الشخصية القيادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب»، تناول خلالها دور الوعي الديني الرشيد في بناء الشخصية القيادية المتوازنة، وأهمية ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والوطنية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية وخدمة وطنه.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا بالغًا بملف بناء الإنسان، انطلاقًا من دورها الدعوي والتربوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الانتماء الوطني، والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، لدعم البرامج الهادفة إلى إعداد وتأهيل الشباب وتمكينهم فكريًا وأخلاقيًا.

يأتي هذا الملتقى في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتجسيدًا للتعاون المؤسسي بين وزارات الدولة في بناء الوعي، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ قيم المواطنة والعمل والبذل والعطاء.

وجاء الملتقى بحضور الدكتور كامل الغطاس - سكرتير عام محافظة الفيوم، والعميد شريف عامر - المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ عادل فهمي - مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور محمد غنيم - مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشبابية.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد المساجد القرآن إعداد الشباب للقيادة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة

هيبة يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة

الإسكان

بالمزاد العلني.. "الإسكان" تُعلن بيع محال تجارية وأراضٍ بأنشطة حرفية وصيدليات بـ4 مدن جديدة

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد