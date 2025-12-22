قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين مع ممثلي قطاعات وهيئات الدولة المعنية، لبحث سبل دعم شركات التصنيع الدوائي وتمكينها، وإعداد ورقة عمل متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعة المركبات الحيوية والبيولوجية.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

إعداد ورقة عمل تضم المتطلبات الفعلية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على إعداد ورقة عمل تضم المتطلبات الفعلية لتطوير الصناعات الدوائية وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، مع التركيز على تمكين الشركات المصنعة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وطرح حزم استثمارية جديدة في مجالات الأدوية واللقاحات والصناعات الحيوية.

وتناول الاجتماع آليات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية لدعم صناعة الدواء، وبحث الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الشركات المصنعة وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية الوصول إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات، وتنظيم مؤتمر متخصص لعرض الحوافز الاستثمارية وآليات التوطين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة العدوى، والدكتورة هبة ترك مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما حضر: الدكتورة نسمة نصر رئيس غرفة المستلزمات الطبية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور أشرف الخولي وكيل الغرفة، والدكتور يسري نورا المدير التنفيذي، والدكتور سعيد كامل عضو غرفة صناعة الدواء.

