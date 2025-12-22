انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان

تسبب مقطع فيديو للقارئ المصري محمد الملاح وهو بباكستان، فى إثارة حالة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث ظهر القارئ محمد الملاح ، فى الفيديو وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم، وسط حشد كبير من الحاضرين، وخلال تلاوته اقترب منه عدد من الأشخاص، ونثروا أموالًا عليه، بما يُعرف شعبيًا بـ "النقطة"، وتلك عادة منتشرة في بعض المناسبات الاجتماعية بباكستان تعبيرًا عن التقدير، ولكن المصريون اعتبروا هذا الأمر غريبا ومرفوضا، عند اقترانه بكتاب الله.

وبعد تداول الفيديو، سادت حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثير أن هذا المشهد لا يليق بجلال وقدسية القرآن الكريم، وأن نثر الأموال بهذه الطريقة ينتقص من هيبة القارئ والمقام.

كما وجه بعض المتابعين اللوم للقارئ، لعدم اعتراضه أو إيقافه لهذا التصرف فور بدئه، مشيرين إلى أن واجب القارئ هو الحفاظ على وقار الجلسة.