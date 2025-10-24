الملاح: لست ضد حرية المرأة أو عملها.. لكن الانفتاح بلا حدود يولد الفوضى

قال الشيخ محمد الملاح، الباحث في الأزهر الشريف، إن الإسلام يمنح المرأة حقوقها كاملة في العمل والمشاركة بالحياة العامة، مشيرًا إلى أن ذلك ممكن طالما كان في إطار الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية.

وأضاف أن حرية المرأة ليست مرفوضة بل ضرورية لتحقيق التنمية والتطور المجتمعي.

الانفتاح بلا ضوابط خطر على المجتمع

أوضح الملاح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الانفتاح ضرورة للتطور، لكن الانفتاح غير المنضبط أو المفتوح بلا حدود يؤدي إلى خلل في السلوك العام ويزرع الفوضى والانحلال.

وأكد أن المجتمعات التي تتبنى الانفتاح بلا وعي تواجه صدامًا بين قيم الأصالة والهوية ومتطلبات الحداثة.

الانفتاح الواعي يحافظ على الأسرة والمجتمع

وأكد الباحث الأزهري أن الانفتاح الواعي يجمع بين الحرية والانضباط، مشددًا على أن الأسرة تظل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، وأن أي توجه للتغيير أو التطوير يجب أن يحترم القيم والعادات ويوازن بين التقدم والحفاظ على الهوية.