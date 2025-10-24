أزهري: الانفتاح مطلوب .. لكن بضوابط تحفظ القيم والمجتمع

أكد الشيخ محمد الملاح، الباحث في الأزهر الشريف، أن الانفتاح الاجتماعي يجب ألا يُقلّد النماذج الغربية دون مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المصري والعربي.

وأوضح أن الانفتاح الحقيقي لا يتعارض مع التطور أو الحرية، لكنه يحتاج إلى ضوابط تحافظ على القيم وتوازن بين الحقوق والواجبات.

دور المرأة في العمل والحياة العامة

أوضح الملاح، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه ليس ضد انخراط المرأة في العمل أو الحياة العامة، شرط أن يكون ذلك في إطار احترام والتزام.

وأضاف أن الهدف من العمل يجب أن يكون المساهمة في دعم الأسرة ماديًا أو تحقيق الذات بصورة منضبطة.

الحدود بين الانفتاح والبذخ الأخلاقي

وأشار الباحث الأزهري إلى أن الإفراط في الانفتاح دون حدود يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وأخلاقية قد يكون ضررها أكبر من نفعها. وأكد أن القيم الإسلامية لا ترفض مشاركة المرأة في الحياة العامة، لكنها تدعو للتوازن بين الانفتاح وضوابط الأخلاق.

الوعي المجتمعي والتمييز بين البناء والانفلات

وشدد الملاح على أن المجتمع بحاجة إلى وعي يميز بين الانفتاح البنّاء والانفلات المضر، مؤكدًا أن الدين الإسلامي دعا إلى العمل والعلم والانفتاح، ولكن ضمن إطار من الاحترام للأسرة والآداب العامة.