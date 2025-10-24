قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
ديني

أزهري يعلق على الاحتفال بمولد السيد البدوي: التصوف لا يوجد به مخالفة دينية

السيد البدوي
السيد البدوي
أحمد سعيد

علق الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، على الجدل المثار بشأن الاحتفال بمولد السيد البدوي، والأولياء بشكل عام، وقال إن التصوف والاحتفال بالموالد أمر مشروع.

الشيخ عطية محمد: التصوف لا يوجد به مخالفة دينية

وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك فارقا بين المنهج والتطبيق، موضحًا أن هناك مخالفات في التطبيق لكن الكل يتصوف والتصوف لا يوجد به مخالفة دينية.

وأوضح الشيخ عطية محمد أن ارتكاب شخص شيئا مخالفا لا يعني أن الجميع يخالف، وأنه لا يجوز الحديث بطريقة غير صحيحة عن آل البيت، والأولياء الصالحين، وأن مصر معروفة بحب آل البيت وهذا أمر ممتد لسنوات طويلة.

من هو السيد البدوي؟

وكانت أكدت دار الإفتاء المصرية، أن السيد البدوي من أولياء الله الصالحين، مشيرة إلى أن السيد أحمد البدوي رضي الله عنه عارفٌ إمامٌ مقرئٌ فقيهٌ من كبار علماء الأمة؛ فقد كان فقيهًا على مذهب الإمام الشافعي، وكان معتنيًا بكتاب "التنبيه" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

دار الإفتاء، ذكرت الاسم والنشأة لسيدي أحمد البدوي: هو السيد الشريف الحسيبُ النسيب، فرع الشجرة النبوية، وسليلُ البَضعة المصطفوية، أبو العباس شهاب الدين أحمد البدوي الحُسيني رضي الله عنه وأرضاه، المولود في فاس بالمغرب عام [596هـ]، والمتوفى في طنطا بمصر عام [675هـ]، المتصف بالصفات القويمة، والملقب بالألقاب الكريمة؛ كشيخ العرب، وأبي الفتيان، والمُلثَّم، والسطوحي، والسيد، وهو اللقب الملازم لاسمه الشريف، والذي صار في عرف أهل مصر عَلمًا عليه؛ بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه، وهو ممَّن تربَّع على عرش الولاية الربانية، والوراثة المحمدية، وشهرته تغني عن تعريفه، وبركة سيرته تكفي في توصيفه، فهو قطب أقطاب الأولياء، وسلطان العارفين الأصفياء، وركن أقطاب الولاية لدى السادة الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الأحمدية البدوية.

السيد البدوي الاحتفال بمولد السيد البدوي مولد السيد البدوي الشيخ عطية محمد علماء الأزهر

