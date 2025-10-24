قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تواصل توجيه قوافلها إلى شمال سيناء لنشر الوعي الصحيح

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء
دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء
أحمد سعيد

واصلت دار الإفتاء المصرية إرسال قوافلها الدعوية والتوعوية إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في إطار جهودها المشتركة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي في ربوع الوطن.

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف

وشملت فعاليات القافلة الإفتائية التي توجهت هذا الأسبوع إلى شمال سيناء عددًا من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية، إضافةً إلى إلقاء خطبة الجمعة في عددٍ من مساجد المحافظة، من بينها مساجد الشيخ زويد، الجورة، ورفح.

وضمت القافلة هذا الأسبوع الشيخ أحمد صالح محمد، والدكتور بدر كمال أحمد، أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وكان في استقبالهما الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، كما التقيا الشيخ عرفات خضر من شيوخ ومشايخ سيناء، حيث أكد الجميع على أهمية هذه الزيارات الميدانية في دعم التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، وبث روح الأمل والوعي الديني الرشيد.

وفي يوم الخميس، أقام أعضاء القافلة مجلسًا للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشاركة الوعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، كما التُقطت صور تذكارية في ميدان الشهداء تقديرًا لتضحيات أبناء سيناء الأبرار.

كما ألقى عضوا القافلة من أمناء الفتوى خطبة الجمعة في عدد من مساجد الجورة، وتناول موضوع الخطبة البيئة وأهمية التعاون في الحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد والعباد، حيث أكد الخطباء أن البيئة هي كتاب الله المنظور وصنع الله الذي تتجلّى فيه قدرته وعظمته، مشددين على أن الحفاظ عليها عبادة وقيمة إيمانية أصيلة في ديننا الحنيف، وليست مجرد شعارات تُرفع أو فعاليات تعقد.

وأوضح الخطباء أن تعمير الأرض والمحافظة على نظافتها يُعدّ صدقةً وعبادةً متواصلةً، وأن مسؤولية حماية البيئة مسؤولية فردية وجماعية تبدأ من البيت وتمتد إلى المجتمع والدولة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما مِن مسلمٍ يغرسُ غرسًا، أو يزرعُ زرعًا، فيأكلَ منهُ إنسانٌ، أو طيرٌ، أو بهيمةٌ، إلا كانَ لهُ بهِ صدقةٌ».

كما تطرقت الخطبة إلى قضية العنف ضد الأطفال بوصفها ظاهرةً مرفوضةً دينيًا وأخلاقيًا، حيث دعا الخطباء إلى ترسيخ ثقافة الرحمة والتربية القائمة على الرفق والعطف، محذرين من كل أشكال الإيذاء اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني التي تُهدد براءة الأطفال وتضرّ بتوازنهم النفسي والاجتماعي، مؤكدين على أنَّ «مَن لا يرحمْ لا يُرحمْ».

وعقب صلاة الجمعة، عقد أعضاء القافلة مجلسًا للفتوى تناول عددًا من أحكام الطهارة والصلاة، وتلقى فيه المشاركون أسئلة حول أحكام المياه والتيمم والنجاسات، حيث تمت الإجابة عنها وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها بأسلوب مبسط وواضح.

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور الوطني والدعوي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لنشر الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الفكر المتشدد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في ربوع الوطن، دعمًا لمسيرة البناء والاستقرار والتنمية.

دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف وزارة الأوقاف الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الدكتور حسام موافي

حسم موافي: اللي بيزود في الأكل ربنا بيغضب عليه .. فيديو

مسجد السيد البدوي بطنطا

التصوف مشروع.. أزهري يعلق على الاحتفال بمولد السيد البدوي وأولياء الله الصالحين

الدكتور حسام موافي

الطب وجهات نظر .. حسام موافي: لو اختلف الدكاترة في التشخيص ناخد رأي الأغلبية

بالصور

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد