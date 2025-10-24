أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك مسؤولية مجتمعية تتطلب مراقبة الأعمال الفنية التي تعرض عبر القنوات الفضائية، للحد من المشكلات والجرائم التي تظهر في الفترة الأخيرة.

وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض الأعمال الفنية تشوه صورة مصر في الخارج، وأن هناك أفلام يكون بها بلطجة وخمور وأن هذا غير صحيح ولا يتم في مصر.

وأوضح أن هناك مسرحيتين قادرين على هدم المجتمع بالكامل منهم مسرحية تهدم الأسرة، ومسرحية أخرى تهدم التعليم في المدارس، موضحا أن التلفزيون المصري ظل طوال 14 عاما لا يعرضهم للحفاظ على المجتمع.

العيال كبرت ومدرسة المشاغبين

ولفت إلى أن المسرحية الأولى هي مدرسة المشاغبين والتي تهدم المنظومة التعليمية، والكثير من الطلاب كانوا يقلدون هؤلاء النجوم، والمسرحية الثانية هي العيال كبرت.