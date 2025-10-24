التصوف مشروع.. أزهري يعلق على الاحتفال بمولد السيد البدوي وأولياء الله الصالحين

علق الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، على الجدل المثار بشأن الاحتفال بمولد السيد البدوي، والأولياء بشكل عام، وقال إن التصوف والاحتفال بالموالد أمر مشروع.

وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك فارقا بين المنهج والتطبيق، موضحًا أن هناك مخالفات في التطبيق لكن الكل يتصوف والتصوف لا يوجد به مخالفة دينية.

وأوضح أن ارتكاب شخص شيئا مخالفا لا يعني أن الجميع يخالف، وأنه لا يجوز الحديث بطريقة غير صحيحا عن آل البيت، والأولياء الصالحين، وأن مصر معروفة بحب آل البيت وهذا أمر ممتد لسنوات طويلة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن السيد البدوي من أولياء الله الصالحين، مشيرة إلى أن السيد أحمد البدوي رضي الله عنه عارفٌ إمامٌ مقرئٌ فقيهٌ من كبار علماء الأمة؛ فقد كان فقيهًا على مذهب الإمام الشافعي، وكان معتنيًا بكتاب "التنبيه" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

من هو السيد البدوي



وذكرت دار الإفتاء، الاسم والنشأة لسيدي أحمد البدوي: هو السيد الشريف الحسيبُ النسيب، فرع الشجرة النبوية، وسليلُ البَضعة المصطفوية، أبو العباس شهاب الدين أحمد البدوي الحُسيني رضي الله عنه وأرضاه، المولود في فاس بالمغرب عام [596هـ]، والمتوفى في طنطا بمصر عام [675هـ]، المتصف بالصفات القويمة، والملقب بالألقاب الكريمة؛ كشيخ العرب، وأبي الفتيان، والمُلثَّم، والسطوحي، والسيد، وهو اللقب الملازم لاسمه الشريف، والذي صار في عرف أهل مصر عَلمًا عليه؛ بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه، وهو ممَّن تربَّع على عرش الولاية الربانية، والوراثة المحمدية، وشهرته تغني عن تعريفه، وبركة سيرته تكفي في توصيفه، فهو قطب أقطاب الأولياء، وسلطان العارفين الأصفياء، وركن أقطاب الولاية لدى السادة الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الأحمدية البدوية.