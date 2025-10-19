قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعد انتهاء فعاليات مولد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجولة ميدانية مفاجئة استمرت لأكثر من أربع ساعات متواصلة، جاب خلالها شوارع وميادين حي أول وثان طنطا سيرًا على الأقدام، لمتابعة استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات عقب انتهاء مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي ورحيل الزائرين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وجهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع حي أول وثان طنطا وعدد من الميادين والمناطق التجارية، واطمأن على انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات، ووجّه رؤساء الأحياء بتكثيف فرق العمل واستمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التجميل ودهان الأرصفة وتشجير الشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة طنطا.

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي على الحديث مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى النظافة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تلبية احتياجات الأهالي بشكل فوري ومستمر، وأن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشارع وانضباطه، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات تُطرح من المواطنين تُؤخذ بعين الاعتبار ويتم التعامل معها على الفور.

رفع اشغالات السيد البدوي 

وأكد محافظ الغربية أن أعمال النظافة ورفع الإشغالات مستمرة على مدار الساعة لإعادة المدينة إلى وجهها الحضاري اللائق بها كعاصمة للمحافظة، مشددًا على أن الشارع الطنطاوي يجب أن يظل نموذجًا للانضباط والنظام الذي يليق بعروس الدلتا، وموجهًا رؤساء الاحياء بضرورة المتابعة اليومية الميدانية لضمان استدامة النظافة والانضباط في مختلف المناطق.

كما تفقد المحافظ عددًا من مواقف سيارات الأجرة بمدينة طنطا لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وعدم استغلال المواطنين، وشدّد على أهمية حسن معاملة الركاب وتحقيق الانضباط داخل المواقف، ووجّه بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، مؤكدًا أن راحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم اللواء الجندي جولته بالتأكيد على أن العمل الحقيقي لا يكون من خلف المكاتب، بل من قلب الشارع وبين المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يكون كل مسؤول متواجدًا ميدانيًا لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة هي الطريق الأمثل لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

