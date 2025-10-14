القائم بأعمال عميد طب طنطا يلتقي مدير عام الاستراتيجية بالمجلس الصحي المصري

التقى الدكتور محمد حنتيره القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور إيهاب كمال مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس الصحى المصرى والمشرف على منظومة التطوير المهنى المستمر وإختبارات مزاولة المهنة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس الصحى المصرى وكلية الطب جامعـة طنطـا وتجديد ترخيص مزاولة المهنة لشباب الأطباء وذلك بحضور الدكتور محمد مختار مبروك مدير وحدة ضمان الجودة والإعتماد بالمستشفيات الجامعية و الدكتورة راجية شرشر مدير إدارة التدريب بالمستشفيات الجامعية .

توجيهات رئيس جامعة طنطا

رحب الدكتور محمد حنتيره القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بزيارة الدكتور إيهاب كمال، مشيدا بالتعاون المثمر بين الكلية والمجلس الصحي المصري، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الطرفين فى الفترة القادمة .

تحسين الخدمات الصحية

وأوضح القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إنه على هامش الزيارة وفى إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد حسين محمود وإدارة الكلية على مستقبل شباب الأطباء والإمتياز ومساعدتهم فى اختيار أفضل مسار لهم والنهوض بمستقبلهم، تم عقد لقاء تعريفي تثقيفي توعوي معهم بهدف إعداد طبيب متميز دعما لرؤية مصر٢٠٣٠ القطاع الصحى .

ترخيص مزاولة المهنة

وتناول اللقاء شرحت تفصيليا من الدكتور إيهاب كمال فى مجال ترخيص مزاولة المهنة لشباب الأطباء والتسهيلات المقدمة لهم من المجلس الصحي المصري والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة بشكل آمن وفعال وكيفية حساب النقاط اللازمة للإستمرار فى إطار مواكبة التطورات الطبية المستمرة بالقطاع الطبي والسعى نحو التعلم والتطوير المهنى المستدام بالإضافة إلى الرد على كافة iستفسارات شباب الاطباء .