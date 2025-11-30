«لا تهاون في سلامة المرضى».. توجيهات عاجلة من وكيل صحة البحر الأحمر في جولة رقابية مسائية

نفّذ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، جولة رقابية موسعة داخل مستشفى الغردقة العام، في إطار خطة المديرية للمتابعة الميدانية المستمرة وضمان تقديم خدمة طبية مستقرة وآمنة للمواطنين، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

جولة تبدأ من الطوارئ وتستعرض وضع المستشفى بالكامل

استهلّ العربي جولته بقسم الاستقبال، حيث تابع سير العمل داخل غرفة الفرز الطبي، واطمأن على سرعة التعامل مع الحالات الوافدة ومدى جاهزية الأطباء والتمريض للتعامل مع أي طارئ. كما تفقد مخزون المستلزمات الحيوية، خصوصًا الأدوية المنقذة للحياة وأجهزة الدعم التنفسي، مشددًا على ضرورة توافرها بصفة دائمة.

وانتقل بعدها إلى أقسام الطوارئ والعناية المركزة للكبار والأطفال، حيث تابع حالة عدد من المرضى واستمع إلى ملاحظات الفرق الطبية حول احتياجات كل قسم، موجّهًا بسرعة تذليل أي عقبات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية.

تشديد على مراقبة الحالات الحرجة وتحسين بيئة العمل

وخلال الجولة، أصدر وكيل الوزارة تعليماته بمتابعة دقيقة للحالات الحرجة على مدار اليوم، مع ضمان تواجد الأطقم الطبية كاملة في النوبتجيات، لافتًا إلى أن التعامل السريع مع الحالات المعقدة يمثل أحد أهم معايير تقديم خدمة صحية فعّالة.

كما أكد العربي أهمية دعم بيئة العمل داخل المستشفى من خلال الالتزام الصارم ببروتوكولات مكافحة العدوى، وتنظيم حركة المرضى داخل الأقسام، وتحديث الأجهزة الحيوية وفق احتياجات العمل الفعلية.

تأكيد على استمرار المتابعة الميدانية

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن هذه الجولات ستتواصل بشكل دوري لضمان رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن دعم المستشفيات وتطوير أدائها يأتي على رأس أولويات قطاع الصحة بالبحر الأحمر، بما يضمن توفير خدمة طبية تليق بالمواطن وتحقق أعلى درجات الأمان والجودة.