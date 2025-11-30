قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
«لا تهاون في سلامة المرضى».. توجيهات عاجلة من وكيل صحة البحر الأحمر في جولة رقابية مسائية

ابراهيم جادالله

نفّذ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، جولة رقابية موسعة داخل مستشفى الغردقة العام، في إطار خطة المديرية للمتابعة الميدانية المستمرة وضمان تقديم خدمة طبية مستقرة وآمنة للمواطنين، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

جولة تبدأ من الطوارئ وتستعرض وضع المستشفى بالكامل

استهلّ العربي جولته بقسم الاستقبال، حيث تابع سير العمل داخل غرفة الفرز الطبي، واطمأن على سرعة التعامل مع الحالات الوافدة ومدى جاهزية الأطباء والتمريض للتعامل مع أي طارئ. كما تفقد مخزون المستلزمات الحيوية، خصوصًا الأدوية المنقذة للحياة وأجهزة الدعم التنفسي، مشددًا على ضرورة توافرها بصفة دائمة.

وانتقل بعدها إلى أقسام الطوارئ والعناية المركزة للكبار والأطفال، حيث تابع حالة عدد من المرضى واستمع إلى ملاحظات الفرق الطبية حول احتياجات كل قسم، موجّهًا بسرعة تذليل أي عقبات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية.

تشديد على مراقبة الحالات الحرجة وتحسين بيئة العمل

وخلال الجولة، أصدر وكيل الوزارة تعليماته بمتابعة دقيقة للحالات الحرجة على مدار اليوم، مع ضمان تواجد الأطقم الطبية كاملة في النوبتجيات، لافتًا إلى أن التعامل السريع مع الحالات المعقدة يمثل أحد أهم معايير تقديم خدمة صحية فعّالة.

كما أكد العربي أهمية دعم بيئة العمل داخل المستشفى من خلال الالتزام الصارم ببروتوكولات مكافحة العدوى، وتنظيم حركة المرضى داخل الأقسام، وتحديث الأجهزة الحيوية وفق احتياجات العمل الفعلية.

تأكيد على استمرار المتابعة الميدانية

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن هذه الجولات ستتواصل بشكل دوري لضمان رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن دعم المستشفيات وتطوير أدائها يأتي على رأس أولويات قطاع الصحة بالبحر الأحمر، بما يضمن توفير خدمة طبية تليق بالمواطن وتحقق أعلى درجات الأمان والجودة.

