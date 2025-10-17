قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستكمل متابعته الميدانية بمواقف حي أول وثان طنطا للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، حيث تفقد عددًا من المواقف بنطاق حي أول وثان طنطا، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب ومدى التزام السائقين بالأجرة المعتمدة رسميًا، وذلك استمرارًا للجولة التي بدأها صباح اليوم بموقفي سبرباي والجلاء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من انضباط المنظومة واستقرار الخدمة في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، وأن التعامل مع المخالفات يتم بشكل فوري وحاسم.

دعم الأسر والعائلات 

وتحدث “الجندي” مع عدد من السائقين داخل المواقف، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة دون زيادة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يتم رصده من خلال الحملات الميدانية أو بلاغات المواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق مع الحفاظ على استقرار الخدمة.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان من المواطنين حول مستوى الانضباط داخل المواقف ومدى التزام السائقين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، وأن أي شكوى تصل يتم التعامل معها فورًا لضمان حقوق المواطنين.

تعريفة النقل والمواصلات 

وفي إطار المتابعة الشاملة، وجّه محافظ الغربية باستمرار الجولات الميدانية لنائب المحافظ الدكتور محمود عيسى في مواقف كفر الزيات وبسيون، واللواء أحمد أنور السكرتير العام في مواقف زفتى والسنطة، والسكرتير العام المساعد في مواقف قطور والمحلة الكبرى وسمنود، مع رفع تقارير دورية بنتائج المتابعة لضمان الانضباط الكامل في تطبيق التعريفة الجديدة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق مستمر بين إدارات المرور والمواقف ومباحث التموين والوحدات المحلية لمتابعة الالتزام بالتعريفة المعلنة وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، مع تكثيف الحملات على مدار اليوم داخل المواقف ومحطات الوقود لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير قانونية.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في تطبيق التعريفة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، وأن كل بلاغ سيتم التعامل معه فورًا وبأقصى درجات الجدية.

ويمكن للمواطنين التواصل عبر:
■ مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتس آب:
(015505028360155050283701550502834)
■ غرفة عمليات المرور: 0403454599
■ غرفة عمليات المحافظة: 0403341233
■ إدارة المواقف: 01006966983

واختتم محافظ الغربية تصريحاته قائلًا:
“هدفنا واحد.. أن يشعر المواطن بالانضباط والاستقرار في كل خدمات النقل، ولن نتهاون مع أي محاولة استغلال أو مخالفة للتعريفة المقررة.”

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تعريفة النقل والمواصلات اخبار اسعار المحروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

جريليش

جريليش خارج مواجهة ايفرتون ومانشستر سيتي.. قرار رسمي يحسم الجدل قبل القمة

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم الشوط مواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري

نادي 6 أكتوبر

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد