محافظ الغربية يستكمل متابعته الميدانية بمواقف حي أول وثان طنطا للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، حيث تفقد عددًا من المواقف بنطاق حي أول وثان طنطا، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب ومدى التزام السائقين بالأجرة المعتمدة رسميًا، وذلك استمرارًا للجولة التي بدأها صباح اليوم بموقفي سبرباي والجلاء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من انضباط المنظومة واستقرار الخدمة في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، وأن التعامل مع المخالفات يتم بشكل فوري وحاسم.

دعم الأسر والعائلات

وتحدث “الجندي” مع عدد من السائقين داخل المواقف، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة دون زيادة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يتم رصده من خلال الحملات الميدانية أو بلاغات المواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق مع الحفاظ على استقرار الخدمة.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان من المواطنين حول مستوى الانضباط داخل المواقف ومدى التزام السائقين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، وأن أي شكوى تصل يتم التعامل معها فورًا لضمان حقوق المواطنين.

تعريفة النقل والمواصلات

وفي إطار المتابعة الشاملة، وجّه محافظ الغربية باستمرار الجولات الميدانية لنائب المحافظ الدكتور محمود عيسى في مواقف كفر الزيات وبسيون، واللواء أحمد أنور السكرتير العام في مواقف زفتى والسنطة، والسكرتير العام المساعد في مواقف قطور والمحلة الكبرى وسمنود، مع رفع تقارير دورية بنتائج المتابعة لضمان الانضباط الكامل في تطبيق التعريفة الجديدة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق مستمر بين إدارات المرور والمواقف ومباحث التموين والوحدات المحلية لمتابعة الالتزام بالتعريفة المعلنة وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، مع تكثيف الحملات على مدار اليوم داخل المواقف ومحطات الوقود لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير قانونية.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في تطبيق التعريفة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، وأن كل بلاغ سيتم التعامل معه فورًا وبأقصى درجات الجدية.

ويمكن للمواطنين التواصل عبر:

■ مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتس آب:

(01550502836 – 01550502837 – 01550502834)

■ غرفة عمليات المرور: 0403454599

■ غرفة عمليات المحافظة: 0403341233

■ إدارة المواقف: 01006966983

واختتم محافظ الغربية تصريحاته قائلًا:

“هدفنا واحد.. أن يشعر المواطن بالانضباط والاستقرار في كل خدمات النقل، ولن نتهاون مع أي محاولة استغلال أو مخالفة للتعريفة المقررة.”