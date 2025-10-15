طنطا تتلألأ بنور مولد السيد البدوي.. عروس الدلتا تحتفي بروح الإيمان والمحبة

في قلب عروس الدلتا مدينة طنطا، تتجدد في هذه الأيام أجواء الإيمان والمحبة مع الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، أحد أبرز رموز التصوف في مصر والعالم الإسلامي، الذي يفد إلى مقامه الآلاف من الزائرين من داخل مصر وخارجها .

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مسجد السيد البدوي يعد من أهم المزارات الدينية والسياحية في مصر، ويمثل قيمة روحية وتاريخية عظيمة وضعت طنطا في موقع متميز على خريطة السياحة الدينية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بكل أجهزتها على توفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين، بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني للمحافظة.

دعم الأسر وزوار السيد البدوي

وأضاف المحافظ أن مولد السيد البدوي مناسبة تحمل في طياتها معاني الإخلاص والوحدة والمحبة، وتبرز ما تتمتع به طنطا من مكانة خاصة في قلوب المصريين، مؤكداً أن هذا المسجد الطاهر سيظل منارة للعلم والإيمان .

طنطا.. عروس الدلتا، مدينة الروح ، حيث يلتقي التاريخ بالإيمان، وتبقى محافظة الغربية دائماً في قلب المشهد، حاضنةً لتراثها وروحها الأصيلة.