الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
محافظات

طنطا تتلألأ بنور مولد السيد البدوي.. عروس الدلتا تحتفي بروح الإيمان والمحبة

ضريح مسجد السيد البدوى بطنطا
ضريح مسجد السيد البدوى بطنطا
الغربية أحمد علي

في قلب عروس الدلتا مدينة طنطا، تتجدد في هذه الأيام أجواء الإيمان والمحبة مع الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، أحد أبرز رموز التصوف في مصر والعالم الإسلامي، الذي يفد إلى مقامه الآلاف من الزائرين من داخل مصر وخارجها .

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مسجد السيد البدوي يعد من أهم المزارات الدينية والسياحية في مصر، ويمثل قيمة روحية وتاريخية عظيمة وضعت طنطا في موقع متميز على خريطة السياحة الدينية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بكل أجهزتها على توفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين، بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني للمحافظة.

دعم الأسر وزوار السيد البدوي 

وأضاف المحافظ أن مولد السيد البدوي  مناسبة تحمل في طياتها معاني الإخلاص والوحدة والمحبة، وتبرز ما تتمتع به طنطا من مكانة خاصة في قلوب المصريين، مؤكداً أن هذا المسجد الطاهر سيظل منارة للعلم والإيمان .

طنطا.. عروس الدلتا، مدينة الروح ، حيث يلتقي التاريخ بالإيمان، وتبقى محافظة الغربية دائماً في قلب المشهد، حاضنةً لتراثها وروحها الأصيلة.

