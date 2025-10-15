جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخلها

وقّعت الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقّع البروتوكول كل من سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور قيادات الجامعة.

وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم العديد من خدمات التي يقدمها البريد المصري مثل التصديق القنصلي لشهادات الطلاب، وتحصيل الرسوم الجامعية، وتوصيل الشهادات للخريجين، وصرف المرتبات عبر مكاتب البريد، بالإضافة إلى تركيب ماكينات الصراف الآلي (ATM) داخل الحرم الجامعي.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا إن هذا البروتوكول يعكس حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب والعاملين، موضحا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الخدمات الجامعية، حيث سيتمكن الطلاب من سداد الرسوم والحصول على شهاداتهم الرسمية من خلال منظومة بريدية متكاملة داخل الجامعة، في إطار التوجه نحو الجامعة الذكية والخدمات الرقمية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

في السياق نفسه أوضح سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يؤكد ثقة جامعة طنطا في قدرات البريد المصري على تقديم خدمات سريعة وآمنة تخدم المجتمع الأكاديمي والطلاب، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل بنودًا متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، منها تخصيص مقر للبريد داخل الجامعة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالإضافة إلى تحصيل رسوم الدراسات العليا والمدن الجامعية.

كما أعرب الدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديره الكبير للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود الجامعة لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، موجّهًا الشكر والتقدير للهيئة القومية للبريد على دعمها وجهودها المستمرة في تطوير الخدمات التي تمس حياة المجتمع الجامعي.