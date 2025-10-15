قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: إطلاق 28 منفذاً متنقلا لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخلها

البريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة
البريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة
أ ش أ

وقّعت الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقّع البروتوكول كل من سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور قيادات الجامعة.

وأكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم العديد من خدمات التي يقدمها البريد المصري مثل التصديق القنصلي لشهادات الطلاب، وتحصيل الرسوم الجامعية، وتوصيل الشهادات للخريجين، وصرف المرتبات عبر مكاتب البريد، بالإضافة إلى تركيب ماكينات الصراف الآلي (ATM) داخل الحرم الجامعي.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا إن هذا البروتوكول يعكس حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب والعاملين، موضحا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الخدمات الجامعية، حيث سيتمكن الطلاب من سداد الرسوم والحصول على شهاداتهم الرسمية من خلال منظومة بريدية متكاملة داخل الجامعة، في إطار التوجه نحو الجامعة الذكية والخدمات الرقمية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

في السياق نفسه أوضح سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يؤكد ثقة جامعة طنطا في قدرات البريد المصري على تقديم خدمات سريعة وآمنة تخدم المجتمع الأكاديمي والطلاب، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل بنودًا متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، منها تخصيص مقر للبريد داخل الجامعة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالإضافة إلى تحصيل رسوم الدراسات العليا والمدن الجامعية.

كما أعرب الدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديره الكبير للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود الجامعة لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، موجّهًا الشكر والتقدير للهيئة القومية للبريد على دعمها وجهودها المستمرة في تطوير الخدمات التي تمس حياة المجتمع الجامعي.

الهيئة القومية للبريد جامعة طنطا بروتوكول تعاون خدمة الطلاب أعضاء هيئة التدريس والعاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

شراكة جديدة

خلال جيتكس دبى ..تحالف مالي رقمي يعيد رسم ملامح التمويل الاستهلاكي في مصر

نظارات ميتا راي-بان

بميزات الذكاء الأصطناعي.. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق

سماعات الرأس

عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة.. إليك أفضل سماعة رأس غير مسبوقة بالأسواق

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد