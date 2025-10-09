جامعة طنطا تحتل المركز الثالث محليا في تصنيف التايمز 2026

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة لإنجاز دولي جديد يُضاف لسجل انجازاتها، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) لعام 2026، وحافظت الجامعة على ترتيبها العالمي في الفئة (1001–1200) للعام الثامن على التوالي، وذلك من بين 2191 جامعة تم تصنيفها عالمياً، من إجمالي 3118 جامعة مشاركة، كما أكدت الجامعة ريادتها محلياً، وجاءت في المرتبة الثالثة بين الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمد حسين جميع منسوبي الجامعة بهذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أنه يمثل نتاج عمل جماعي وجهد مؤسسي متكامل، ويعكس نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة، والتي تتسق مع "رؤية مصر 2030" الرامية للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وأشار رئيس الجامعة إلى أن ثبات الترتيب الدولي المتقدم لجامعة طنطا يُعد دليلاً على قوة أدائها الأكاديمي والبحثي، وحرصها المستمر على دعم جودة التعليم، وتشجيع النشر الدولي، وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات العالمية، موجها الشكر للدكتور محمد الششتاوي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

تصنيف الجوده

أوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "التايمز" العالمي يتميز بدقته واعتماده على خمسة معايير رئيسية، وتشمل جودة البحث العلمي (30%): وقد سجلت الجامعة فيها نقطة متميزة بلغت(66.3)، والتدريس - البيئة التعليمية((29.5%، البيئة البحثية (29%)، والنظرة العالمية (7.5%) حيث حققت الجامعة(49.1) نقطة، مما يُظهر تطوراً كبيراً في التعاون الدولي، والتعاون الصناعي - نقل المعرفة (4%.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن النتائج المتميزة هذا العام في مؤشري جودة البحث العلمي والنظرة العالمية تعكس التطور الكبير في الأداء البحثي والتعاون الدولي للجامعة بشكل فعال. ويشمل ذلك تحقيق المزيد من التعاون المشترك في النشر العلمي مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية مرموقة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يؤكد على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إشعاع علمي وبحثي فاعل على خريطة التعليم العالي الدولية.