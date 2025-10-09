قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة طنطا تحتل المركز الثالث محليا في تصنيف التايمز 2026

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة لإنجاز دولي جديد يُضاف لسجل انجازاتها، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) لعام 2026، وحافظت الجامعة على ترتيبها العالمي في الفئة (1001–1200) للعام الثامن على التوالي، وذلك من بين 2191 جامعة تم تصنيفها عالمياً، من إجمالي 3118 جامعة مشاركة، كما أكدت الجامعة ريادتها محلياً، وجاءت في المرتبة الثالثة بين الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

هنأ الدكتور محمد حسين جميع منسوبي الجامعة بهذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أنه يمثل نتاج عمل جماعي وجهد مؤسسي متكامل، ويعكس نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة، والتي تتسق مع "رؤية مصر 2030" الرامية للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وأشار رئيس الجامعة إلى أن ثبات الترتيب الدولي المتقدم لجامعة طنطا يُعد دليلاً على قوة أدائها الأكاديمي والبحثي، وحرصها المستمر على دعم جودة التعليم، وتشجيع النشر الدولي، وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات العالمية، موجها الشكر للدكتور محمد الششتاوي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

تصنيف الجوده 

أوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "التايمز" العالمي يتميز بدقته واعتماده على خمسة معايير رئيسية، وتشمل جودة البحث العلمي (30%): وقد سجلت الجامعة فيها نقطة متميزة بلغت(66.3)، والتدريس - البيئة التعليمية((29.5%، البيئة البحثية (29%)، والنظرة العالمية (7.5%) حيث حققت الجامعة(49.1) نقطة، مما يُظهر تطوراً كبيراً في التعاون الدولي، والتعاون الصناعي - نقل المعرفة (4%.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن النتائج المتميزة هذا العام في مؤشري جودة البحث العلمي والنظرة العالمية تعكس التطور الكبير في الأداء البحثي والتعاون الدولي للجامعة بشكل فعال. ويشمل ذلك تحقيق المزيد من التعاون المشترك في النشر العلمي مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية مرموقة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يؤكد على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إشعاع علمي وبحثي فاعل على خريطة التعليم العالي الدولية.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تصنيف التايمز جوده عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

سعد سمير

سعد سمير: سيراميكا كليوباترا يقدم كرة ممتعة ويملك منظومة محترفة

منتخب مصر

نادر السيد: حسام حسن لابد أن يبقى حتى كاس العالم 2026

هاني رمزي

هاني رمزي: أشعر أن هناك أشخاص غير سعداء بتأهل المنتخب للمونديال

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد