الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ترقية 34 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 20 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الاولى للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين  رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من أمانى السيد أحمد رجب بكلية الصيدلة، ولاء محمد إسماعيل غنيم بكلية طب الاسنان، شيماء رياض زكريا المنشاوي، راوية محمد عبد المنعم مصباح بكلية علوم الرياضة، ايمان أحمد عبد الله بكر، عفاف عاطف سعد الدين نسيم بكلية العلوم، وائل محمد العوضي أحمد، شريف موسى موسى دبور بكلية الهندسة، رباب محمد محمد محمد، عطيه جاد الحق ابراهيم عطيه، ولاء محمد السيد شحاته بكلية الطب، أمانى السيد الشرنوبى عياد، نادية سعد مرسى على بكلية الآداب، ولاء زين العابدين السيد المهر بكلية التربية النوعية ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من فيروز رمضان عبد الباري الوكيل، سهير حسين أحمد البيلي، عبير عبدو عبد الرحمن الشرقاوي بكلية التربية، نهال محمد ربيع زناتي بكلية التجارة، ولاء أحمد ذكى نجم بكلية الصيدلة، داليا عبد الحميد محمد شريف، محمد حسام الدين سعد النجار، رضا صابر معوض صبره بكلية طب الاسنان، منيرة عبد المعطي عبد المعطي سليم، أحمد أشرف زغلول الحفناوى، محمد رشدى اسماعيل الطباخ بكلية الطب، مها السيد العربي أبو زيد العشماوي بكلية التمريض، ايناس مصطفى عبد الفتاح البلاط، شروق فتحي محمد العشري، فاطمة الزهراء فخرى فهمى، مها سليم على محمدين بكلية العلوم، شيماء على كامل عبد الحميد بكلية الفنون التطبيقية، هبه فاروق عطية النحاس بكلية الآداب،  فاطمة محمد عبد الباقي ابو شنادى، هويدا سعيد عبد الحميد شرف بكلية التربية النوعي.

توجيهات دعم رئيس جامعة طنطا 


كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من  محمد صلاح الدين أنور ليثى، سارة محمد أحمد صاغة ، إيمان محمد نصر عطيه عوض، سارة أحمد معوض جامع بكلية طب الأسنان، عبد العزيز نبيل عبد العزيز ابو ليمون بكلية الهندسة، ماجدة عادل جمعه ابراهيم، أميرة صلاح محمد الخطيب بكلية العلوم ، باسنت أسامة محمد فرغلى بكلية الحقوق، شادي عرفه محمد عبد العليم ، أسماء صفا عبد الحميد عرابى، زينب صبحى أحمد سيد كامل، غادة السعيد محمد عوض عوض، نيفين أحمد عبد الخالق شحاته، دينا عهدي لبيب داود الدمتيوهى، فاطمة سمير عبد الله شحاته، سمر شعبان حسن الماظ، محمد فرج محمد فراج، أحمد إبراهيم أحمد الشيخ ، محمد أحمد الرفاعى مخلوف، مريم أيمن عبد التواب حشيش بكلية الطب.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٥ درجة دكتوراه،٧٤ درجة ماجستير، ١٩١دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا ترقية أعضاء هيئة التدريس والباحثين كليات طنطا جامعة

بيطري الشرقية
عبير صبري
ندوة تثقيفية
داليا البحيري
