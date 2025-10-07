رئيس جامعة طنطا يهنئ المحافظ بمناسبة العيد القومي للغربية

قدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، التهاني إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وإلى شعب المحافظة الكريم بمناسبة الاحتفال بـالعيد القومي لمحافظة الغربية.

تهنئة رئيس جامعة طنطا



وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، أعرب الدكتور حسين عن تمنياته الخالصة بأن يديم الله على المحافظة وشعبها كل الخير والرخاء والازدهار.

توجيهات محافظ الغربية

أعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته في هذه المناسبة مقدما خالص التهاني لجميع أهالي المحافظة بمناسبة عيدها القومي، مضيفا أن جامعة طنطا تتطلع دائمًا إلى أن تكون الغربية في مصاف المحافظات المتقدمة، وأن يعمها الأمن والرخاء والازدهار.

وأكد الدكتور محمد حسين على المسئولية الوطنية والمجتمعية للجامعة ودعمها الكامل والمستمر لكافة جهود المحافظة وخططها الطموحة في المجالات التنموية المختلفة، مؤكدا أن الجامعة تضع خبراتها الأكاديمية والبحثية وكوادرها في خدمة الأهداف التنموية للمحافظة، إيمانًا منا بدور الجامعة كشريك أساسي في بناء مستقبل الغربية وتحقيق رؤيتها التنموية الشاملة.