رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

هنأ رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين جميع منسوبي الجامعة بفوز الجامعة بجائزة الفئة الفضية ضمن مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2025/2024، مؤكدا أن هذا التتويج يعكس الجهود الاستثنائية التي بذلتها الجامعة لدعم وتنمية المواهب والقدرات الطلابية في مختلف المجالات.



وقال الدكتور محمد حسين، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تحقيق هذا الإنجاز يعد اعترافا مستحقا بالجهود المتواصلة والمخلصة التي بذلتها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية الجوانب التي تسهم في صقل شخصية الطالب وبناء قيادات المستقبل.



وأضاف أن الجامعة توجت بهذه الجائزة نتيجة لارتفاع مستوى وجودة الأنشطة الطلابية المنفذة على مدار العام الجامعي، وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية للعام 2025/2024 تفاعلاً طلابياً كبيراً وتنظيماً مكثفاً للفعاليات، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة التي نفذتها الجامعة 1600 نشاط، تنوعت الأنشطة لتشمل كافة المحاور، مع إبراز الأداء المتميز في الأنشطة الثقافية، حي تم تنفيذ 385 نشاطًا، وفي الأنشطة الرياضية تم تنفيذ 275 نشاطًا، والأنشطة الاجتماعية تم تنفيذ 154 نشاطًا، وأنشطة الجوالة والخدمة العامة تم تنفيذ 104 أنشطة، والأنشطة الفنية تم تنفيذ 94 نشاطًا، والأنشطة العلمية والتكنولوجية تم تنفيذ 92 نشاطًا.



كما أكد رئيس جامعة طنطا، أن فوز الجامعة بـالفئة الفضية يعكس الأولوية القصوى لملف الأنشطة الطلابية ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة .. مشيرًا إلى أن محاور الأنشطة الطلابية تتوافق بشكل كامل مع مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري الواعي والقادر على الابتكار، مضيفاً أنها تجسد في الوقت ذاته المبادئ الجوهرية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى إعداد جيل مؤهل أكاديمياً وشخصياً.



وشدد على أن الجامعة ملتزمة بمواصلة دعم الأنشطة لترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية والقيادة والعمل الجماعي لدى طلابها، بما يضمن إعداد خريج متكامل يشارك بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة.

