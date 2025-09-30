السيطرة على حريق شب داخل شركة طنطا للزيوت ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع صباح، اليوم الثلاثاء، داخل شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها، إثر اشتعال النيران في محول كهرباء داخل غرفة مكونة من طابقين.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الشركة لحماية العاملين والمواطنين ومنع امتداد النيران.