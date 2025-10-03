قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بالكليات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا اللجنة المشكلة لمناظرة الطلاب ذوي الإعاقة والمكفوفين والدمج والصم والبكم الراغبين في الالتحاق بأحد الكليات النظرية التابعة للجامعة.

دعم رئيس جامعة طنطا 

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بمناظرة عدد كبير من الطلاب، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 35 طالب دمج ثانوية عامة، و 11 طالب ثانوي تجاري بنظام الدمج، بالإضافة إلى 8 طلاب من ذوي الإعاقات الحركية، كما تقدم 15 طالبًا حاصلين على الدبلوم الصناعي من الصم والبكم وضعاف السمع، مرشحين لكلية التربية النوعية، وتمت مناظرة 6 طلاب بإعاقة سمعية، و 4 طلاب بإعاقة بصرية، و 2 طلاب مكفوفين مرشحين لكلية الآداب، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين بإعاقة بصرية.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة ضمان تقديم كافة أنواع الدعم للطلاب ذوي الإعاقة وتوزيعهم على الكليات المناسبة لهم، مشيراً إلى حرص الجامعة الدائم على، توفير سبل الإتاحة اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي، وإنشاء مراكز متخصصة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم العالي وتحقيق الدمج الكامل لهم، وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق المساواة التعليمية وتمكين جميع الفئات الطلابية.

اخبار محافظة الغربية 

وعقدت اللجنة داخل مبني إدارة الشئون الطبية تحت إشراف الدكتور عمرو عبد المنعم محمود المشرف العام علي إدارة الشئون الطبية وبحضور الدكتور هيثم الكومي مدير عام شئون التعليم بالجامعة ، وجاء تشكيل اللجان الطبية برئاسة الدكتور محمد عبدالحي أستاذ ورئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتور محمد مصطفى حسني أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام، والدكتور مجدي عيسي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور جمال النجار رئيس قسم أمراض الباطنة، وبحضور الدكتورة غادة الغزالي استاذ الباطنة العامة والدكتورة أماني الغريب استاذ السمعيات والدكتور عبدالله ندي أستاذ مساعد جراحة العظام ، وتم مناظرة الحالات وتقديم كافة أنواع الدعم لهم وتوزيعهم علي الكليات المناسبة لهم .

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا الدراسات العليا كليات النظرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يوجه بتوفير نقطة شرطة بعد واقعة طالبة تفهنا الأشراف

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: نحن جميعا جند الوطن.. ونعيش أياما حقق الله فيها النصر لجيش مصر

يوم الجمعة

عدد ركعات سنة صلاة الجمعة.. اعرف كم قبلها وبعدها

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد