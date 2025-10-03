رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بالكليات

ترأس الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا اللجنة المشكلة لمناظرة الطلاب ذوي الإعاقة والمكفوفين والدمج والصم والبكم الراغبين في الالتحاق بأحد الكليات النظرية التابعة للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بمناظرة عدد كبير من الطلاب، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 35 طالب دمج ثانوية عامة، و 11 طالب ثانوي تجاري بنظام الدمج، بالإضافة إلى 8 طلاب من ذوي الإعاقات الحركية، كما تقدم 15 طالبًا حاصلين على الدبلوم الصناعي من الصم والبكم وضعاف السمع، مرشحين لكلية التربية النوعية، وتمت مناظرة 6 طلاب بإعاقة سمعية، و 4 طلاب بإعاقة بصرية، و 2 طلاب مكفوفين مرشحين لكلية الآداب، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين بإعاقة بصرية.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة ضمان تقديم كافة أنواع الدعم للطلاب ذوي الإعاقة وتوزيعهم على الكليات المناسبة لهم، مشيراً إلى حرص الجامعة الدائم على، توفير سبل الإتاحة اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي، وإنشاء مراكز متخصصة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم العالي وتحقيق الدمج الكامل لهم، وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق المساواة التعليمية وتمكين جميع الفئات الطلابية.

وعقدت اللجنة داخل مبني إدارة الشئون الطبية تحت إشراف الدكتور عمرو عبد المنعم محمود المشرف العام علي إدارة الشئون الطبية وبحضور الدكتور هيثم الكومي مدير عام شئون التعليم بالجامعة ، وجاء تشكيل اللجان الطبية برئاسة الدكتور محمد عبدالحي أستاذ ورئيس قسم النفسية والعصبية، والدكتور محمد مصطفى حسني أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام، والدكتور مجدي عيسي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور جمال النجار رئيس قسم أمراض الباطنة، وبحضور الدكتورة غادة الغزالي استاذ الباطنة العامة والدكتورة أماني الغريب استاذ السمعيات والدكتور عبدالله ندي أستاذ مساعد جراحة العظام ، وتم مناظرة الحالات وتقديم كافة أنواع الدعم لهم وتوزيعهم علي الكليات المناسبة لهم .