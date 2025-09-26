أنوسة كوتة توجه رسالة لعامل سيرك طنطا بعد تعرضه لهجوم نمر

حرصت مدربة الأسود أنوسة كوتة على توجيه رسالة دعم ومساندة لعامل سيرك طنطا، الذي أصيب إثر هجوم نمر مفترس عليه أثناء أحد العروض.

ونشرت أنوسة تعليقًا عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، قالت فيه:«أنت تفضل أخويا الصغير.. وربنا يتم شفاك على خير».

وجاءت رسالتها بعد الإعلان عن التصالح بينها وبين العامل عقب الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.

أعلن محمد البسطويسي المعروف إعلاميا بعامل السيرك بطنطا منذ قليل بقوله " أنوسة كوني أختي وصاحبة فضل وهاتزوج باذن الله قريبا دعواتكم ليا" .

في المقابل ردت أنوسة كوته علي تصالحها بنشر صورة سيلفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فرحا بسفرها إلي موسكو مع شقيقها عقب فترة غياب بينهما نافية تماما إشاعة هروبها إلي خارج مصر بسبب الخلاف القانوني مع العامل المشار إليه .