السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
حوادث

تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور

عامل السيرك المصاب بطنطا
عامل السيرك المصاب بطنطا
الغربية أحمد علي

أعلن محمد البسطويسي المعروف إعلاميا بعامل السيرك بطنطا منذ قليل بقوله " أنوسة كوني  أختي وصاحبة فضل وهاتزوج باذن الله قريبا دعواتكم ليا" .

في المقابل ردت أنوسة كوته علي تصالحها بنشر صورة سيلفي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي  فرحا بسفرها إلي موسكو مع شقيقها عقب فترة غياب بينهما نافية تماما إشاعة هروبها إلي خارج مصر بسبب الخلاف القانوني مع العامل المشار إليه .

تفاصيل التصالح 

من ناحية أخري أكدت  مصادر مقربة من أسرة عامل السيرك المصاب في واقعة أنوسة كوته الشهيرة بالتصالح الكامل في جلسة الصلح التي استمرت ساعتين علي الأكثر بطنطا بموجب الاتفاق علي سداد مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه تعويضا علي أحداث العاهة وبتر ذراعه بسبب أكل النمر له أثناء أحد العروض الترفيهية .

من جانبه أكد وليد الفولي محامي عامل السيرك تأكيد إنهاء الصلح بشكل كامل بعد تراضي كافة الأطراف بسبب ظروف سفر انوسه كوته خارج البلاد حاليا.

الخلاف القانوني 

وكانت  محكمة جنح مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية أيدت  بالسجن أنوسة كوته مدربة الأسود  3 أشهر  وتعويض مدني 100 ألف في واقعة التسبب في إحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

كما خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا  الموقرة المدعوة  "كوته" بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم .

وكانت  محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة  لمحاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي  في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 اشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 الف جنيه مؤقت. 

تفاصيل الحكم 


وكانت هيئة محكمة جنح طنطا طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .

وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه للظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراءه  عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

قرار إحالة كوته 


وكانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و  عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع  .

بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين بإقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية  قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار محافظة الغربية تصالح كوته عامل السيرك المصاب طنطا 400 ألف جنيه

